Das Instrument JSI SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B EQUITY wird NICHT ex Dividende gehandelt am 25.05.2022. Aus technischen Gruenden wird der ex Indikator heute jedoch angezeigt. The instrument JSI SE0009554454 SAMHALLSBYGGNADSBOL.I.N.B EQUITY has NOT its ex-dividend/interest day on 25.05.2022. Due to technical reasons the ex indicator will be displayed today.