FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM25.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH6H78 HSH NORDBANK MZC 14 16/19 0.000 %TBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.109 EUR1IQ XFRA SG2G52000004 FRASERS PROPERTY 0.015 EURPP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.213 EURUHRA XFRA US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25 0.342 EURMHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.427 EUR1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.205 EURUPK6 XFRA LU1480526547 BCDI-AKTIENFONDS TM 1.420 EURQFRA XFRA KYG4587S1049 GREENLAND HK HLDGS HD-,50 0.016 EURTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1 0.016 EUR821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.013 EUR