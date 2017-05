Weitere Suchergebnisse zu "KeyCorp":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSGE1 XFRA US83364L1098 STE GENERALE ADR 1/5/FF30 0.431 EUR17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.119 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.170 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.098 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.241 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.878 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.085 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.751 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.357 EURIVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.063 EURTLV XFRA US40049J2069 GRUPO TELEVISA ADR/5 CPO 0.083 EURGPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.246 EURWW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.071 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.331 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.474 EUR9FS XFRA MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B 0.030 EURNVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50 0.150 EUR4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.004 EURSGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.053 EUR8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.013 EUROCS1 XFRA GB00B572ZV91 SOCO INTL PLC LS-,05 0.058 EURCTAA XFRA GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666 0.239 EURWHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.763 EURWVDA XFRA GB00B1JQDM80 MARSTON'S PLC 0.031 EURDQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.160 EURBUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.336 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.357 EURMZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.045 EURAQA XFRA GB0004536594 ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 0.007 EURV1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.050 EUR4G8 XFRA FR0000032526 GUERBET SA INH. EO 1 0.850 EURAJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.400 EUROLB XFRA DE0008086000 OLDENBG.LANDESBANK O.N. 0.350 EURSTG XFRA DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EUR