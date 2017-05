Weitere Suchergebnisse zu "KeyCorp":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM25.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSGE1 XFRA US83364L1098 STE GENERALE ADR 1/5/FF30 0.429 EUR17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.119 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.170 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.098 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.240 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.874 EURKEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.085 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.747 EURJBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.356 EURIVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.062 EURTLV XFRA US40049J2069 GRUPO TELEVISA ADR/5 CPO 0.083 EURGPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.245 EURWW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.071 EURHCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.329 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.472 EUR9FS XFRA MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B 0.030 EURNVQ XFRA PTNBA0AM0006 NOVABASE SGPS INH. EO-,50 0.150 EUR49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD. 0.004 EURSGI XFRA HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS 0.053 EUR8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.013 EUROCS1 XFRA GB00B572ZV91 SOCO INTL PLC LS-,05 0.058 EURCTAA XFRA GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666 0.238 EURWHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.760 EURWVDA XFRA GB00B1JQDM80 MARSTON'S PLC 0.031 EURDQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.159 EURBUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.335 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.356 EURMZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.044 EURAQA XFRA GB0004536594 ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 0.007 EURV1S XFRA FR0010313833 ARKEMA INH. EO10 2.050 EUR4G8 XFRA FR0000032526 GUERBET SA INH. EO 1 0.850 EURAJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.400 EUROLB XFRA DE0008086000 OLDENBG.LANDESBANK O.N. 0.350 EURSTG XFRA DE0007318008 STINAG STUTTGART INVEST 0.750 EURLEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. 2.900 EUR