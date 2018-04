Weitere Suchergebnisse zu "Tomra Systems":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM25.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR 0.000 %SOCA XFRA US8643231009 SUBSEA 7 S.A. ADR/1 DL 2 0.518 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.450 EURHB1 XFRA US3596941068 FULLER -H.B. CO. DL 1 0.127 EUR81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.147 EUREMY XFRA US29082A1079 EMBRAER S.A. ADR/4 O.N. 0.069 EURDPWA XFRA US25157Y2028 DEUTSCHE POST SPONS.ADR 1 1.159 EURKEP1 XFRA SG1U68934629 KEPPEL CORP. SUB. SD-,25 0.087 EURSBOA XFRA SG1R50925390 SEMBCORP INDS NEW SD-,25 0.012 EURKPL XFRA SG1J45001547 KEPPEL TELE.+TR. SD-,10 0.022 EURS8N XFRA SG1H97877952 SEMBCORP. MARINE SD-,10 0.006 EURNBA XFRA NO0010031479 DNB NOR ASA A NK 10 0.738 EURTMR XFRA NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA NK 1 0.244 EUREKF XFRA NO0003035305 EKORNES ASA NK 1 0.623 EUR4G3A XFRA MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES DL-,025 0.001 EURSOC XFRA LU0075646355 SUBSEA 7 S.A. DL 2 0.520 EURRKD XFRA JP3984200000 ROCK FIELD CO. LTD 0.174 EURLOR XFRA FR0000120321 OREAL (L') INH. EO 0,2 3.550 EURRCF XFRA FR0000051807 TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 1.850 EURG3E XFRA DK0010240514 ATHENA INVESTMENTS NA.DK5 0.035 EURNBG6 XFRA DE0008435967 NUERNBERGER BET.AG VNA 3.000 EURDPW XFRA DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1.150 EURAAH3 XFRA DE0005009732 AHLERS AG VZO O.N. 0.200 EURAAH XFRA DE0005009708 AHLERS AG ST O.N. 0.150 EURADI1 XFRA CH0012138605 ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 2.095 EURVV2 XFRA CH0006227612 VETROPACK HLDG INH. SF 50 37.712 EURSN6 XFRA BMG850801025 STOLT-NIELSEN DL 1 0.204 EURBX7 XFRA BE0003810273 PROXIMUS S.A. 1.000 EURINN1 XFRA NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.430 EUR0R1 XFRA DK0060634707 ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 1.195 EURIGY XFRA DE000A2AADD2 INNOGY SE INH. O.N. 1.600 EURPRM XFRA US70469L1008 PEAK RESORTS INC. (MO.) 0.057 EURACOF XFRA SE0006886750 ATLAS COPCO A 0.675 EURACOG XFRA SE0006886768 ATLAS COPCO B FREE 0.675 EURDGL XFRA MHY2188B1083 DYNAGAS LNG PTN.UTS DL-01 0.204 EUR