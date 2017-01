FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLXU XFRA ZAE000096541 TONGAAT-HULETT LTD RC 1 0.070 EURLNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.037 EURKLU1 XFRA US4830077040 KAISER ALUM.CORP. DL-,01 0.465 EURCC5 XFRA US1910981026 COCA-COLA BOTTLG CONS.DL1 0.233 EURSOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.033 EURTCD XFRA MHY8564W1030 TEEKAY CORP. 0.051 EURFDI1 XFRA LU0100001907 FDS DIREKT-SKYL.KLASS. A 0.143 EURLTJ XFRA KYG5697P1046 LUEN THAI HLDGS DL-,01 0.090 EURSZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.242 EURCQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.240 EURAYV1 XFRA AU000000APZ8 ASPEN GROUP UTS 0.015 EUREVN XFRA AT0000741053 EVN AG 0.420 EURPNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.321 EURCML XFRA KYG211511087 CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 0.007 EUR