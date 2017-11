FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWXIC XFRA DE000DWS0W32 DWS SACHWERTE 1.640 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.490 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.177 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.093 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EURPLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.633 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.312 EURMNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.042 EURMW1A XFRA US5771281012 MATTHEWS INTL CORP.A DL 1 0.160 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.152 EURG3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.101 EURCYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.456 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.409 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.473 EURPKW XFRA TH0815010010 POLYPLEX (TH) -FGN- BA1 0.005 EURFGY XFRA US3157851052 FIDELITY+GUAR.LIFE DL-,01 0.055 EURSWA XFRA DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N 0.480 EURRMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.253 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.122 EUR019 XFRA AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD 0.087 EURN5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.017 EUROXM5 XFRA DE000DWS08X0 BETHMANN NACHHALTIGKEIT 1.500 EURBC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.059 EUR0TW XFRA KYG8879M1050 TIME WATCH INVESTMENTS 0.003 EURWJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 9.463 EUR1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.186 EURM3AP XFRA DE000A0MS734 LUPUS ALPHA RETURN R 0.153 EUR5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.228 EUR0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.089 EUR0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.034 EURSII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.076 EUR