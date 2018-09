FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.256 EURXFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %GNA0 XFRA LU0201602173 AMU.-EQ.LATIN AMER.AU(D) 1.564 EURAH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 1.318 EUR1S3 XFRA IT0004729759 SESA S.P.A. 0.600 EURRTS2 XFRA US8181503025 SEVERSTAL GDR S OCT2006 1 0.583 EUR49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.308 EURO1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.383 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.357 EURENI1 XFRA US26874R1086 ENI S.P.A. ADR/2 EO 1 0.832 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.138 EURWWA XFRA US0556453035 BRT APARTMENTS DL 3 SBI 0.170 EURVNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.213 EURRSH XFRA NL0000379121 RANDSTAD NV EO -,10 0.690 EURTYU2 XFRA KYG910191363 TRULY INTL HLDGS HD-,02 0.005 EURCHZ XFRA KYG2108Y1052 CHIN.RES.LA. HD-,10 0.014 EURENI XFRA IT0003132476 ENI S.P.A. 0.420 EURLIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.019 EURXFRA DE000HSH3A86 HSH NORDBANK FX/FRN 09/19 0.000 %KW4T XFRA DE000A0E83A8 K.F.W. MTN 07/30 INFL.LKD 0.000 %WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.132 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.125 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.120 EURSHN XFRA BMG8063F1068 SHANGRI-LA ASIA HD 1 0.009 EURSPYW XFRA IE00B5M1WJ87 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF 0.701 EURSPYG XFRA IE00B6S2Z822 SPDR S+P UK DIV.ARIST.ETF 0.325 EUR7CH XFRA NZCNUE0001S2 CHORUS LTD 0.087 EUR9DB XFRA US2383371091 DAVE+BASTERS ENTER.DL-,01 0.128 EURSPY5 XFRA IE00B6YX5C33 SPDR S+P 500 UCITS ETF 1.049 EURSPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.197 EURWN6 XFRA AU000000CAR3 CARSALES.COM 0.147 EURBAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.064 EURKB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.068 EURX8LQ XFRA LU0755949921 AMU.-EQ.EU.CONSERV.AE DEO 1.260 EUR39VA XFRA AU000000VLS8 VITA LIFE SCIENCES 0.009 EUR