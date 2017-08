Weitere Suchergebnisse zu "Parker-Hannifin":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.274 EUR17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.130 EUR3K7 XFRA US8686071023 SUPREME INDS A DL-,10 0.030 EURTVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.014 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.265 EURPAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.560 EURNTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.849 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.314 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.149 EURLS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.042 EUR37G1 XFRA US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S 0.035 EURG3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.102 EURFCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01 0.034 EURBNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.102 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.450 EURXBLA XFRA TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR.-NVDR- 0.008 EURPSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.006 EURCYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.153 EUREJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.052 EUR4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.LR6B XFRA KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB. 0.031 EURC44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.012 EURCWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.084 EURKYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.191 EURDQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.065 EURLS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.157 EURH5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.093 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.339 EURPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.158 EURJLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.133 EURRMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.256 EURIZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EURHLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.051 EURWOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.416 EURQBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.147 EUR