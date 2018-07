FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM24.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.078 EURFKTJ XFRA DE0008484361 NOMURA REAL RETURN FONDS 4.950 EURIMTA XFRA CA4654481080 ITASCA CAITAL 0.097 EURLWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50 0.412 EURFAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01 0.343 EURCVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01 0.429 EURHE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01 0.429 EURIO5A XFRA HK0250031678 SINO-I TECHNOL. NEW 0.003 EURXFRA DE000HLB0YS7 LB.HESS.-THR.ZI.EX.07A/13 0.002 %XFRA DE000BC0AS64 BARC 09/19 FLR MTN 0.000 %P5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.123 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.118 EURAUS XFRA AT0000969985 AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. 0.360 EURCOG XFRA CA19239C1068 COGECO COMMUNI.SUB.VTG 0.308 EUR18V XFRA CNE100001SR9 CHINA VANKE CO.LTD H YC 1 0.113 EUR2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.136 EUR5PL XFRA PLZATRM00012 GRUPA AZOTY S.A. 0.289 EUR