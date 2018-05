FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTROI XFRA AT0000922554 ROSENBAUER INTL 1.000 EURN5O XFRA BMG657721087 NORDIC AMER.OFFSH. DL-,01 0.009 EUR4GY XFRA GB00BZBX0P70 GYM GROUP PLC LS -,01 0.010 EURIV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10 0.802 EUR3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.128 EURM8V XFRA US57164Y1073 MARRIOTT VAC.WORLD.DL-,01 0.342 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.060 EURG91 XFRA PLGTC0000037 GLOBE TRADE CENTRE ZY 0,1 0.077 EUREVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 1.150 EURDCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 0.936 EUR1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.020 EURSCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.453 EURFA9 XFRA GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05 0.427 EUR65C XFRA FR0010667147 COFACE S.A. INH. EO 2 0.340 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.384 EURSSA1 XFRA GRS204003008 GR. SARANTIS NAM. EO 1,55 0.280 EURBKMA XFRA CH0212255803 BURKHALTER HLDG SF 0,04 4.308 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.038 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.010 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.115 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.036 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.148 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.031 EURTW0 XFRA KYG870741033 TENWOW INTL HLDGS DL -,10 0.002 EURBEHV XFRA CH0009691608 BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 5.687 EURHI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.615 EURQGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.427 EURMIO XFRA IE00BD64C665 MINCON GROUP PLC EO -,01 0.011 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.060 EUR3M2 XFRA IM00BHY3RF70 MANX TELECOM PLC LS-,002 0.085 EURGQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01 0.021 EURITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.330 EURPCZ XFRA DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.270 EUR6CO XFRA GB00BYPHNG03 COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01 0.048 EURXSR XFRA NO0010781743 SAFEROAD HLDG ASA NK -,10 0.095 EUR