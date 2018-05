FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGZT XFRA KYG321481015 EVA PRECISION INDL HD-,10 0.001 EURXGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.117 EURE8F XFRA KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 0.009 EUR8C9 XFRA KYG211861045 CN.SANJIANG F.CHEM.HD-,10 0.014 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.172 EURTIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.043 EUROCS1 XFRA GB00B572ZV91 SOCO INTL PLC LS-,05 0.060 EURWHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.795 EURWVDA XFRA GB00B1JQDM80 MARSTON'S PLC 0.031 EURBUZ1 XFRA GB00B0744B38 BUNZL PLC LS-,3214857 0.365 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.427 EURMZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.096 EUR10J XFRA GB0005576813 HOWDEN JOINERY GRP LS-,10 0.085 EURITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.324 EURAQA XFRA GB0004536594 ADVANCED MED.SO.GRP LS-05 0.009 EUR41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 0.547 EUR8C2 XFRA IM00BQ8NYV14 KAPE TECHNOLOG.PLC DL-,01 0.040 EURAV1 XFRA EE3100034653 ARCO VARA AS EO 0,70 0.010 EURFQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.107 EURTEG XFRA DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.650 EURSIS XFRA DE0007201907 FIRST SENSOR AG O.N. 0.160 EURPWO XFRA DE0006968001 PROGRESS-WERK OBERK. O.N. 1.650 EURPFV XFRA DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 2.000 EUREDL XFRA DE0005649503 EDEL AG O.N. 0.100 EURARL XFRA DE0005408116 AAREAL BANK AG 2.500 EUREKT XFRA DE0005313506 ENERGIEKONTOR O.N. 0.600 EURHU7 XFRA CNE1000001X0 ANHUI EXPRESSWAY CO-H-YC1 0.031 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.126 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.282 EUR3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.252 EUR31T XFRA CA38020T1021 GOBIMIN INC. 0.007 EURCIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.132 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.121 EURQU4B XFRA BMG1985B1138 C C LAND HOLDINGS HD-,10 0.002 EURL3R XFRA BE0003770840 LEASINVEST REAL ESTATE 5.000 EUR