FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM24.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.169 EURNB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.119 EUR17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.159 EURCPY XFRA KYG244421080 COSMO LADY CHINA DL-,01 0.004 EURCDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.178 EURPJP XFRA US98387E2054 X 5 RETAIL G.GDR REGS 1/4 1.092 EUR6T1 XFRA US8935561006 TRANSCONTAINER S.GDR REGS 0.401 EURMH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.364 EURRHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.237 EURRS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.423 EURPBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.159 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.317 EURODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.021 EURNUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.309 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.169 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.402 EURHSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.555 EURHS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.163 EURG3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.102 EURFL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.135 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.330 EURPOH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.423 EURCBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.279 EURBNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.102 EURBG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.135 EURAV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.315 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.423 EURNU5 XFRA NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 1 0.121 EURZ1L XFRA NO0003096208 LEROY SEAFOOD GRP NK 0,10 0.158 EUR4P7 XFRA KYG9684P1019 PACIFIC ONLINE LTD HD-,01 0.015 EURXGH XFRA KYG3066L1014 ENN ENERGY HLDGS HD-,10 0.116 EURE8F XFRA KYG2198S1093 CIMC ENRIC HLDG.INC.HK-01 0.009 EUR8C9 XFRA KYG211861045 CN.SANJIANG F.CHEM.HD-,10 0.013 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.171 EURTIB1 XFRA HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. 0.043 EUR