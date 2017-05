FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRA3A XFRA US7492276099 RAIT FIN.TRUST NEW DL-01 0.080 EUR2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.160 EURNB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.080 EUR21C XFRA CNE100001SS7 CENTRAL CHINA SEC. H YC 1 0.016 EUR3BZ XFRA CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1 0.028 EUR9FSA XFRA US40053C1053 GRUMA SAB DE CV B ADR/5 0.147 EURWD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.516 EURRS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM 0.400 EURPBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.167 EURPJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.278 EUROII XFRA US6752321025 OCEANEERG INTL INC.DL-,25 0.133 EURNUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.320 EURNRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.329 EURNOAA XFRA US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 0.162 EURNEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.961 EURMANC XFRA US5616411014 MAN SE UNSP.ADR 1/10 0.290 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.156 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.412 EURG3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.107 EURTF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.098 EURFL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.133 EURDST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01 0.320 EURZCHA XFRA US1694261033 CHINA TELECOM H ADR/100 1.202 EURPOH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.356 EURCBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.280 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.125 EURBNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.107 EURBNPH XFRA US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2 1.292 EURT6W XFRA TH0902010014 THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 0.005 EURLHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.008 EURNVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.008 EURFNV2 XFRA SG1T58930911 FRASER + NEAVE SD-,20 0.010 EURPMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.200 EUR6SC XFRA PTSNP0AE0008 SONAE CAPITAL SGPS IN.EO1 0.100 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.356 EUR