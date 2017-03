FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.007 EURNOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.619 EUR2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.420 EURKCE1 XFRA TH0122B10Z13 KCE EL. PCL -FGN- BA 1 0.029 EURAEZ XFRA US5880561015 MERCER INTL INC. DL 1 0.107 EUR58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.056 EURNVPA XFRA TH0122010R10 KCE EL. PCL -NVDR- BA 1 0.029 EURTEX XFRA SE0000379190 CASTELLUM AB 0.263 EURELX XFRA SE0000103814 ELECTROLUX B 0.395 EUR8SF XFRA NL0000817179 SLIGRO FOOD GROUP EO -,06 0.850 EURBKE1 XFRA ID1000096605 BK NEGARA IND. RP 7500 0.015 EURB7J XFRA FI0009015309 SRV YHTIOET OYJ 0.100 EURVLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 1.050 EURK34 XFRA FI0009005870 KONECRANES OYJ O.N. 1.050 EURRATV XFRA FI0009002943 RAISIO OYJ V 0.170 EURMSRB XFRA FI0009000665 METSAE BOARD OYJ B EO1,70 0.190 EURTTEB XFRA FI0009000277 TIETO OYJ 1.370 EURTM2 XFRA DK0010311471 SYDBANK NAM. DK 10 1.407 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.884 EUR4SU XFRA AU000000SND2 SAUNDERS INTL LTD 0.007 EUR30M XFRA AU000000MYR2 MYER HOLDINGS LTD 0.021 EURDXQP XFRA LU0974225590 DEUTSCH.MITTELST.FDS M EO 2.170 EUR18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.255 EURCH2 XFRA SE0005999778 COM HEM HLDG AB (PUBL) 0.210 EUR