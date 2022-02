Das Instrument W8T GB00B104RS51 CITY LON.INV.GRP LS-,01 EQUITY wird cum Dividende/Zinsen gehandelt am 23.02.2022 und ex Dividende/Zinsen am 24.02.2022 The instrument W8T GB00B104RS51 CITY LON.INV.GRP LS-,01 EQUITY has its pre-dividend/interest day on 23.02.2022 and its ex-dividend/interest day on 24.02.2022