FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.111 EURIZ3 XFRA AU000000ISU6 ISELECT LTD 0.011 EUR7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EURSZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.143 EUR636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.054 EURFVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EURCO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.119 EUR27G XFRA CA26950W1041 EAGLE ENERGY INC. 0.004 EURB91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.562 EURRL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.191 EUR17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.181 EUR9ME1 XFRA CA02153D2014 ALTERRA POWER CORP. 0.009 EUR84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.098 EUR7C4 XFRA CA13566W1086 CANAD.ENERG.SERV.+TECHN. 0.002 EUR1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.029 EUR6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.047 EUR7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EURA60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.667 EUR