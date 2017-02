Weitere Suchergebnisse zu "Voya Financial":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.126 EURJFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.118 EUROWK XFRA JP3203500008 ONWARD HOLDINGS CO. LTD. 0.202 EURO2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 25.278 EUR59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 35.810 EUR8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.036 EURBDT XFRA DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. 2.500 EURJ6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.017 EURVCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.060 EUR41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.043 EURR7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.085 EURPXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.080 EUR9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.022 EURIBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.015 EUR3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.253 EURE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.022 EURC1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.110 EURCF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.083 EURBKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.133 EURB3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.108 EUR7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.145 EURB44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.414 EURG7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.248 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.124 EURAXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.187 EUR1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.267 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.027 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.010 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMART REAL EST. I. V.VTG 0.102 EURWE7 XFRA AU000000EVN4 EVOLUTION MINING LTD 0.015 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.065 EURPIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.476 EUR2NB XFRA CA6647841056 NORTHERN BLIZZARD RESOUR. 0.014 EUR