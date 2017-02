FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM24.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.314 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.098 EURB24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.152 EURBXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.445 EURDRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.048 EUR8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.018 EURD6RK XFRA DE000DK2D7T7 DEKAFONDS TF 3.930 EURDEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD 0.876 EURFK8X XFRA DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF 2.300 EURFK8S XFRA DE0009786277 DEKA-EUROPAPOTENTIAL CF 2.840 EURFK8T XFRA DE0009786186 DEKA-EUROPASELECT CF 1.260 EURFK82 XFRA DE0009771824 DEKA-LIQUIDITAET: EURO TF 0.100 EURHUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.667 EURFK8C XFRA DE0008479981 FRANKFURTER-SPARINRENT 0.720 EURFK89 XFRA DE0008479825 DEKA-RENTENNACHRANG 0.620 EURD6R7 XFRA DE0008474669 DEKASPEZIAL CF 6.320 EURFK83 XFRA DE0008474560 DEKARENT-INTERNATIONAL CF 0.450 EURFK87 XFRA DE0008474537 RENDITDEKA CF 0.340 EUROG7U XFRA DE0008474511 ARIDEKA CF 1.880 EUROG7T XFRA DE0008474503 DEKAFONDS CF 1.710 EURD6R8 XFRA DE0005896872 DEKA-EUROLAND BALANCE CF 0.400 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.032 EUR28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.072 EURUNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.576 EURAOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.383 EURTX5 XFRA US8816091016 TESORO CORP. DL-,1666 0.524 EURSUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.248 EURSNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01 0.286 EURRCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.105 EURRK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.079 EURPWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.133 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.097 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.936 EURNWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.181 EURNY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.391 EUR