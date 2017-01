FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWM1 XFRA US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01 0.345 EURG90 XFRA US3936571013 GREENBRIER COS DL-,001 0.196 EUR81R XFRA US33616C1009 FST REP.BK S.FR.NEW DL-01 0.149 EURXCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.019 EURWER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1 0.770 EUR3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.001 EURWIN XFRA DE000A0CAYB2 DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. 1.710 EURRYC XFRA CA7800871021 ROYAL BK CDA 0.582 EURAMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.020 EUR