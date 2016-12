Weitere Suchergebnisse zu "American Tower":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.12.2016.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.192 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.135 EURIFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.615 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.093 EURMX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 3.123 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 0.778 EURDCH1 XFRA US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 0.442 EURA0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.557 EUR