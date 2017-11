Weitere Suchergebnisse zu "Mexichem":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.004 EURVO1 XFRA GB00BN3ZZ526 VOLUTION GROUP LS -,01 0.032 EURXFRA DE000HSH4RN1 HSH NORDBANK MZC 8 14/22 0.001 %XFRA DE000HSH4HX1 HSH NORDBANK MZC 10 13/20 0.000 %4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V. 0.011 EURKID1 XFRA KYG716591170 POLYTEC ASS. HLDGS HD-,10KOX XFRA HK0034000254 KOWLOON DEVELOP. 0.024 EUR4C9 XFRA GB00B2863827 CVS GROUP PLC LS -,002 0.051 EURVR9 XFRA GB0033277061 VEDANTA RESOURCES DL-,10 0.205 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.384 EURM8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.032 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.063 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.037 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.120 EURMGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.235 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.253 EURI5P XFRA AU000000IPL1 INCITEC PIVOT 0.032 EURTBCN XFRA HK0000139300 TELEVISION BROAD. (BL100) 0.024 EURDCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 0.461 EURXFRA DE000HSH4HV5 HSH NORDBANK MZC 9 13/18 0.000 %9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.333 EURPEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.280 EURBMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.027 EURH0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. LTD -,10 0.018 EURG9KA XFRA GB00BZ0XJR39 GREAT PORTLD EST. LS-,131 0.045 EUR