FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.175 EURJLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.141 EURITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.317 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.037 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.127 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.080 EUR3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.277 EURITJ XFRA BMG4977W1038 IT LTD HD-,10 0.020 EURWOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.460 EURQBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.141 EURJB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.294 EURD8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.017 EURXFRA DE000HLB5EZ3 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/17 0.001 %8MM XFRA GB00BVYB2Q58 MARSHALL MOT.HLDGS LS-,64 0.024 EURUZQ XFRA AU000000KGN2 KOGAN.COM LTD 0.039 EUR2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07 0.134 EUR1RY XFRA PLLPP0000011 LPP S.A. ZY 2 9.290 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.049 EURRYS1 XFRA GB00B7T77214 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 0.022 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.387 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.217 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR CORP.BD U.ETF EO 0.036 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EUROZ.G.B.UETF EO 0.011 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DL 0.113 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREAS.BD UETF DL 0.039 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM GO.BD UETF DL 0.148 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EURB14 XFRA AU000000BBN2 BABY BUNTING GROUP LTD 0.016 EUR6CMA XFRA GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143 0.423 EURA90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.059 EURGL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.097 EURCRZK XFRA DE000A2GS625 CR CAP.REAL EST.AG O.N. 1.000 EURC7K XFRA GB00B0YD2B94 COHORT PLC 0.063 EURPPB XFRA IE00BWT6H894 PADDY PWR BETF.PLC EO-,09 0.746 EURRO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.025 EUR