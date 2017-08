Weitere Suchergebnisse zu "Fortive":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.010 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.340 EURMRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD 0.027 EURCS4 XFRA HK0000056264 CN SOUTH CITY HLGS 0.005 EUR4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETROCH.NVDRS BA1 0.013 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.136 EURVCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.056 EUR2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.145 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.037 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.115 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.081 EUR3I7 XFRA CA4558711038 INDUSTRIAL ALL.INS.+FINL 0.236 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.118 EURDFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.055 EURAMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.098 EURMG3B XFRA BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 0.003 EURI93A XFRA TH1027010R10 INDORAMA VENT.-NVDR- BA 1 0.012 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.060 EUR5GG XFRA GB0043620292 GENTING SG PLC DL -,10 0.009 EURSCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.451 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.040 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.338 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.213 EUR27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS 0.078 EURHI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.510 EURQGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE PRTNR A DL -,01 0.289 EURN9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.337 EUR1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.012 EURITBA XFRA US45262P1021 IMPERIAL BRANDS PLC ADR/1 0.260 EUR2PR3 XFRA TH7595010R10 PRUKSA HLGDS -NVDR- BA 1 0.015 EURSII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.085 EUR