FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4NS9 HSH NORDBANK MZC 1 14/19 0.000 %XFRA DE000HSH40J4 HSH NORDBANK MZC 14 15/26 0.000 %XFRA DE000HSH4NT7 HSH NORDBANK MZC 2 14/21 0.001 %ENLA XFRA US29265W2070 ENEL S.P.A. ADR EO 1 0.132 EURN4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68 1.040 EURF1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.006 EURENL XFRA IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 0.132 EURIUR XFRA DE0006208408 KAP BETEILIGUNGS-AG O.N. 2.000 EURE4C XFRA DE0005854343 ECOTEL COMMUNICATION AG 0.130 EUR6MT XFRA CNE100000FF3 METALLURG.CORP.O.CN.H YC1 0.010 EURMUX XFRA DE000A0SMSH2 MUTARES AG 1.000 EURA90A XFRA US05367G1004 AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1 0.059 EUR1AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15 0.215 EUR