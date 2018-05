FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 13.600 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.036 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.008 EURKR3 XFRA BMG524401079 KERRY PROPERTIES HD 1 0.113 EURCQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.011 EURC6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.085 EURB9W XFRA CH0130293662 BKW AG NA SF 2,50 1.530 EURBRU XFRA PLBRE0000012 MBANK S.A. ZY 4 1.202 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.178 EUR640 XFRA HK0000311099 CHINA RES.PHARMA.GRP O.N. 0.012 EURR6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.093 EURCIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.021 EURNWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.428 EURT11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.169 EURCK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.010 EURF1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 0.284 EUR