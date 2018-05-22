Erweiterte Funktionen



XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.05.2018 - 2




22.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.094 EUR
CIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.021 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.430 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.010 EUR
F1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 0.284 EUR


Aktuell
Rekordumsätze von 1 Mio. USD im April - Starkes Kaufsignal
Bester Cannabis Hot Stock nach 48.200% mit Aurora Cannabis  
 
Nutritional High International Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
20,95 $ 21,10 $ -0,15 $ -0,71% 21.05./22:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US98421B1008 A2DMG9 35,40 $ 16,70 $
Werte im Artikel
5,47 plus
+1,30%
26,75 plus
+0,94%
1,78 plus
+0,56%
57,47 plus
+0,26%
0,84 plus
+0,12%
20,95 minus
-0,71%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 18,26 € +0,27%  18.05.18
München 18,24 € +0,22%  18.05.18
Nasdaq 20,95 $ -0,71%  21.05.18
Stuttgart 17,88 € -2,24%  18.05.18
Berlin 17,78 € -2,52%  21.05.18
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - Blockchain Game Changer für Milliardenmarkt Retail. 1.036% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain

Venzee Technologies Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...