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XPERI CORP. DL -,001 - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 23.05.2018 - 2
22.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.094 EUR
CIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.021 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.430 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.010 EUR
F1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 0.284 EUR
23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.094 EUR
CIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.021 EUR
NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.430 EUR
T11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR
CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.010 EUR
F1K XFRA NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50 0.284 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|20,95 $
|21,10 $
|-0,15 $
|-0,71%
|21.05./22:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US98421B1008
|A2DMG9
|35,40 $
|16,70 $
Werte im Artikel
5,47
+1,30%
26,75
+0,94%
1,78
+0,56%
57,47
+0,26%
0,84
+0,12%
20,95
-0,71%
= Realtime
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