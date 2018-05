FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTE3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.255 EURFHKD XFRA LU0141248962 SWISS.(L)BD-VISION USD AA 1.362 EURFHKA XFRA LU0141248459 SWISS.(L)BD-VISION EUR AA 0.900 EUR0SL XFRA SE0005999760 SCANDI STANDARD AB (PUBL) 0.175 EURXFRA DE000HSH4RN1 HSH NORDBANK MZC 8 14/22 0.001 %XFRA DE000HSH4HX1 HSH NORDBANK MZC 10 13/20 0.000 %VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.238 EURNVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.128 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.315 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.085 EURHCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURGDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.019 EURDC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.298 EURC3E XFRA US1395941057 CAPELLA EDUCATION DL-,01 0.366 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.170 EURMO7 XFRA SE0000412371 MOD. TIMES GRP M B 1.216 EURPMV XFRA PTZON0AM0006 NOS SGPS S.A. EO -,01 0.300 EURRN4 XFRA PTREL0AM0008 REN-REDES ENERGET. A EO 1 0.171 EURTPQ XFRA KYG8655K1094 TIANNENG POWER HD -,1 0.040 EURXFRA DE000HLB0VQ7 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.05/13 0.002 %BGR XFRA KYG2112D1051 CHINA HIGH-SPEED DL-,01 0.020 EUR3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.017 EURLIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.042 EURGLH XFRA HK0533002009 GOLDLION HLDGS LTD 0.014 EUR7A2 XFRA HK0000069689 AIA GROUP LTD 0.081 EURD9Z XFRA ES0119037010 CLINICA BAVIERA SA EO-,10 0.480 EURACX XFRA DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 7.500 EURPXM XFRA CH0002187810 PHOENIX MECANO INH. SF 1 13.618 EURQB3 XFRA CA7481932084 QUEBECOR INC. B SUB.VTG 0.036 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.009 EURC6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.085 EURB9W XFRA CH0130293662 BKW AG NA SF 2,50 1.532 EURBRU XFRA PLBRE0000012 MBANK S.A. ZY 4 1.197 EURXY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.179 EUR640 XFRA HK0000311099 CHINA RES.PHARMA.GRP O.N. 0.012 EUR