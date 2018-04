FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FE XFRA NL0011585146 FERRARI N.V. 0.710 EUR2ES XFRA DK0060738409 NORDIC WATERPR. DK1 0.361 EURZS3 XFRA IT0000072170 FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 0.285 EURLUX XFRA US55068R2022 LUXOTTICA ADR/1 EO 0,06 1.016 EURTMLF XFRA TH0068010Z15 TMB BANK PCL -FGN- BA-,95 0.002 EURNVPJ XFRA TH0068010R15 TMB BANK PCL-NVDR BA 0,95 0.002 EURBKKF XFRA TH0001010014 BANGKOK BK -FGN- BA 10 0.117 EURFKM XFRA NO0010234552 AKER ASA A NK 28 1.874 EURWOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.650 EURVB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 1.410 EURHNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 0.930 EUR4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 0.930 EURSES XFRA LU0088087324 SES S.A. FDR A 0.800 EUR31V XFRA KYG9361V1086 VINDA INTL HLDGS HD-,10 0.014 EURAJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.013 EURAEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 0.430 EURDLN XFRA IT0003115950 DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 1.000 EURP1I XFRA IT0003073266 PIAGGIO + C. NAM. 0.055 EURLUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06 1.010 EURKM6 XFRA ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 0.002 EURXFRA DE000HSH4L66 HSH NORDBANK MZC 19 13/18 0.000 %DNN XFRA DK0010271238 STRATEGIC INVTS AS DK0,50 0.003 EURPHH2 XFRA DE0007474041 PAUL HARTMANN AG NA O.N. 7.000 EURBEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 0.027 EURRI6 XFRA AU000000RIC6 RIDLEY CORP. LTD 0.009 EURHNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.464 EUR37C XFRA NL0010545661 CNH INDUSTRIAL EO -,01 0.140 EURBV0 XFRA SE0007491303 BRAVIDA HOLDING AB 0.149 EURRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.430 EUR2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.219 EURSHA XFRA DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.550 EUR9IF XFRA PAP5626F1020 INTERCORP FIN.SER.DL 9,72 1.138 EUR0I6 XFRA IT0003188064 BANCA IFIS S.P.A. EO 1 1.000 EURCRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT 0.320 EURE3G XFRA SE0006826046 EVOLUTION GAM.GR.SK-,015 0.900 EUR