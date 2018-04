FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.04.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FE XFRA NL0011585146 FERRARI N.V. 0.710 EUR2ES XFRA DK0060738409 NORDIC WATERPR. DK1 0.362 EURZS3 XFRA IT0000072170 FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 0.285 EURTMLF XFRA TH0068010Z15 TMB BANK PCL -FGN- BA-,95 0.002 EURNVPJ XFRA TH0068010R15 TMB BANK PCL-NVDR BA 0,95 0.002 EURBKKF XFRA TH0001010014 BANGKOK BK -FGN- BA 10 0.116 EURFKM XFRA NO0010234552 AKER ASA A NK 28 1.877 EURWOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.650 EURVB2 XFRA NL0000288918 VASTNED RETAIL N.V. EO 5 1.410 EURHNK1 XFRA NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 0.930 EUR4H5 XFRA NL0000008977 HEINEKEN HLDG EO 1,60 0.930 EURSES XFRA LU0088087324 SES S.A. FDR A 0.800 EURAJ5 XFRA KYG207681001 CENTRAL CH. REAL ESTATE 0.013 EURAEU XFRA IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 0.430 EURDLN XFRA IT0003115950 DE' LONGHI S.P.A. EO 1,5 1.000 EURP1I XFRA IT0003073266 PIAGGIO + C. NAM. 0.055 EURLUXA XFRA IT0001479374 LUXOTTICA GROUP EO 0,06 1.010 EURKM6 XFRA ID1000097207 ADHI KARYA PERSERO RP 100 0.002 EURXFRA DE000HSH4L66 HSH NORDBANK MZC 19 13/18 0.000 %DNN XFRA DK0010271238 STRATEGIC INVTS AS DK0,50 0.003 EURPHH2 XFRA DE0007474041 PAUL HARTMANN AG NA O.N. 7.000 EURBEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 0.027 EURRI6 XFRA AU000000RIC6 RIDLEY CORP. LTD 0.009 EURHNK2 XFRA US4230123014 HEINEKEN SP. ADR 1/2 0.462 EUR37C XFRA NL0010545661 CNH INDUSTRIAL EO -,01 0.140 EURBV0 XFRA SE0007491303 BRAVIDA HOLDING AB 0.149 EURRER1 XFRA IT0003828271 RECORDATI SPA EO -,125 0.430 EUR2EN XFRA NO0010716418 ENTRA ASA NK 1 0.219 EURSHA XFRA DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO 0.550 EUR9IF XFRA PAP5626F1020 INTERCORP FIN.SER.DL 9,72 1.132 EUR0I6 XFRA IT0003188064 BANCA IFIS S.P.A. EO 1 1.000 EURCRIN XFRA IT0005239360 UNICREDIT 0.320 EURE3G XFRA SE0006826046 EVOLUTION GAM.GR.SK-,015 0.900 EUR