FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH5ZB6 HSH NORDBANK DLMC 2 16/21 0.000 %NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.651 EURM9X XFRA US96524V1061 WHITEHORS.FIN.INC.DL-,001 0.289 EURWY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.542 EUR49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.277 EURNOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.661 EURIFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.562 EUREQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.440 EUR2SF XFRA NO0010751910 SPAREBK 1 OESTLANDET NK50 0.417 EURTEX XFRA SE0000379190 CASTELLUM AB 0.263 EURFRYA XFRA SE0000242455 SWEDBANK A 1.289 EUR8SF XFRA NL0000817179 SLIGRO FOOD GROUP EO -,06 0.900 EURKW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.043 EURVLM XFRA FI0009007835 METSO CORP. 1.050 EURSNQB XFRA FI0009007694 SANOMA OYJ 0.400 EUROUTA XFRA FI0009002422 OUTOKUMPU OYJ A 0.250 EURTTEB XFRA FI0009000277 TIETO OYJ 1.400 EURAKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ 0.950 EURNBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.376 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.114 EURMXG1 XFRA AU000000IMF0 IMF BENTHAM LTD. 0.019 EURKFY XFRA US5006432000 KORN FERRY INTL DL -,01 0.081 EUR541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.029 EUR0T5 XFRA US90041L1052 TURNING POINT BRA. DL-,01 0.033 EURSJI XFRA NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN NK 25 0.463 EURBCB XFRA US05491N1046 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 0.008 EUR