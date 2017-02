FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM23.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.02.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 23.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNZM2 XFRA DK0060336014 NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 0.538 EURXFRA DE000A161V55 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 0.001 %DBAN XFRA DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. 1.200 EUR0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.073 EURXFRA DE000HSH3Z46 HSH NORDBANK MZ C 6 12/17 0.000 %3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.095 EUR2H4 XFRA GB00BD0NVK62 HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01 0.002 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.228 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.002 EURNUS XFRA US67018T1051 NU SKIN ENTERPRISES A 0.341 EURNSY XFRA US6536561086 NICE LTD. ADR/4 O.N. 0.152 EURMAS XFRA US5854641009 MELCO CROWN ENTMT LTD.ADR 0.085 EURMKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.166 EURKYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.071 EURJBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.095 EURIVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.066 EURH6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.261 EURGPG XFRA US3911641005 GREAT PLAINS ENERGY INC 0.261 EURGEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.228 EURDBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.095 EURCXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.247 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.009 EURFL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.474 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.133 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.427 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.503 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.332 EURGS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.271 EURRIO1 XFRA GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 1.185 EURGUI XFRA GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 0.279 EURASH XFRA GB0000533728 ASHLEY, LAURA HLDGS LS-05 0.006 EUR1AC XFRA US00782L1070 ADVANCEPIERRE F. DL-,01 0.152 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.024 EURR7X1 XFRA CA5625682045 MANDALAY RES CORP. NEW 0.004 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.126 EUR