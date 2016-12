FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMAM5 XFRA LU0279295835 FIDECUM-AVANT-GAR.S.B(D.) 0.270 EURNRN XFRA US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2,50 0.327 EURVYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.102 EURXFRA DE000HSH4G30 HSH NORDBANK PB MZ 13/17 0.000 %NLUF XFRA LU0370217092 FIDECUM-CONTR.VAL.EUROL.A 0.820 EURSI3 XFRA US7841171033 SEI INVESTMENT DL-,01 0.269 EUR49P XFRA US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 0.307 EUR7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.384 EURHQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.769 EURGGC XFRA US3700231034 GENL GRWT.PROP.NEW DL-,01 0.250 EURGEC XFRA US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.231 EUREQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.484 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.080 EURBL9B XFRA US0576652004 BALCHEM CORP. B DL-,067 0.365 EURAII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.163 EURN5C XFRA GB00B1H0DZ51 TULL. PREBON PLC LS -,25 0.134 EURBB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.125 EURNBC XFRA CA6330671034 NATL BK OF CDA 0.402 EURCAI XFRA CA1360691010 CIBC 0.891 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.126 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.081 EURNNIC XFRA US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1 0.661 EURNKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.231 EURLUK XFRA US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 1.143 EURAMNA XFRA US02319V1035 AMBEV S.A. SP. ADR 0.062 EURTO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.168 EURBRP XFRA US1295001044 CALERES INC. DL-,01 0.067 EUR