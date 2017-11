FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM22.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2FB XFRA US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. 0.153 EURNB9 XFRA US6337071046 NATIONAL BK HLDGS A DL-01 0.076 EURLQ3E XFRA DE0009752238 METZLER AKT. DEUTSCHL. AR 1.000 EURLQ3F XFRA DE0009752220 METZLER AKTIEN EUROPA AR 1.500 EURCDW XFRA US12514G1085 CDW CORP. DL-,01 0.178 EURMMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 0.998 EURRHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.204 EURODP XFRA US6762201068 OFFICE DEPOT INC. DL-,01 0.021 EURNVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.127 EURFP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.834 EURGDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.008 EURTF3A XFRA US3179231002 FINISH LINE INC. A DL-,01 0.093 EURFL4 XFRA US3024451011 FLIR SYS INC. DL-,01 0.127 EUREFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.331 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.082 EURCBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.268 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.510 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.085 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.382 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.058 EURMDN XFRA DE0006605009 MEDION AG O.N. 0.690 EURCIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.126 EURGDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.008 EUR55AA XFRA TH3437010R19 ASIA AVIATION -NVDR-BA-,1 0.004 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.059 EURSCQA XFRA US8101861065 SCOTTS MIRAC.GRO A DL-,01 0.450 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.037 EURXFRA DE000HSH3Z04 HSH NORDBANK IZ 3 12/19 0.002 %BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.212 EURDE6A XFRA DE000A1R1CC4 DF DT.FORFAIT AG 13/20 0.000 %HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.611 EURQGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.340 EURVODJ XFRA US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 0.479 EUR8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.082 EUR