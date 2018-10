FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.10.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.137 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.166 EURFMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.131 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.175 EURNVAX XFRA TH0324010R12 HANA MICROEL. -NVDR- BA 5 0.027 EURLCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.087 EURSMWN XFRA DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. 0.200 EURHAA1 XFRA TH0324B10Z19 HANA MICROEL. -FGN- BA 1 0.027 EUR