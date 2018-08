FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.286 EURBTKC XFRA ZAE000156550 MONDI LTD 0.201 EURE3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001 0.278 EURXFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR 0.004 %RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.113 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.035 EURMAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.356 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.373 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.165 EURDC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.347 EUR9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.221 EURWXH0 XFRA DE000A0RAD67 HSBC MULTI MARKETS SEL.MD 0.058 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.174 EURBZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.029 EURK1Q XFRA KYG5216Q1047 KASEN INTL HLDGS DL-00015 0.014 EUR4C6 XFRA KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 0.003 EURMRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD 0.028 EUR7ES1 XFRA TH0616010R11 EASTERN WATER RES D. NVDR 0.005 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.063 EURCIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.133 EURGDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.031 EURFWQ XFRA AU000000MGX7 MOUNT GIB.I. 0.019 EURAMP XFRA AU000000AMP6 AMP LTD. 0.064 EURXFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %27P XFRA AU000000PGH3 PACT GROUP HLDGS 0.073 EURR6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.095 EUR1LK XFRA AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD 0.086 EURN9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.403 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.061 EUR1UM XFRA KYG9320L1005 UNION MED.HLTHC.HD-,00001 0.016 EUR5NN XFRA DK0060580512 NNIT A/S NAM. DK 10 0.268 EURAXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 0.113 EUR4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.116 EUR