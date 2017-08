FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTIZ3 XFRA AU000000ISU6 ISELECT LTD 0.027 EUR3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.028 EURNHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.289 EURPLO XFRA US69344D4088 PLDT INC. SP. ADRS/1 PP 5 0.800 EURGFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.051 EURR9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.344 EUR1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.071 EUR8AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01 0.082 EUR