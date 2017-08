FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.005 EURPVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.032 EURE3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA INC. DL-,0001 0.255 EURXFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR 0.004 %SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.106 EURRCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.102 EURNVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.119 EURMAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.281 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.315 EURGDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.005 EURDC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.298 EUR9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.217 EURBG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.119 EURAP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.085 EURNVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.008 EURBZ7A XFRA TH0168A10Z19 BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 0.026 EURXCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.008 EURLIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.510 EUR4AE XFRA MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01 0.017 EUR4C6 XFRA KYG4672G1064 HUTCHISON TELECOM.HD -,25 0.004 EURSRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.017 EURHK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100) 0.277 EUR7EX XFRA CA29269R1055 ENERFLEX LTD 0.057 EURVG0K XFRA DE000A1E8G88 VIVANCO GRUPPE AG 0.100 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.054 EURCIH XFRA CA3180714048 FINNING INTL INC. 0.128 EURGDUB XFRA BRGGBRACNPR8 GERDAU S.A. PFD 0.005 EURP8X XFRA BMG6955J1036 PAX GLOBAL TECHNOL.HD-,10 0.005 EURWF3 XFRA AU000000WES1 WESFARMERS LTD 0.809 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.128 EURXFRA DE000HSH4SX8 HSH NORDBANK MZC 10 14/22 0.000 %D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.017 EURTPY1 XFRA TH0219010Z14 TIPCO ASPHALT -FGN- BA 1 0.008 EUR0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.170 EUR2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.005 EUR