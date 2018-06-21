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BNPP Easy LowVol US UCITS. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.06.2018 - 2




21.06.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 4.800 EUR
VLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 3.920 EUR
VLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 2.800 EUR
XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD 1.810 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
106,4553 € 106,09 € 0,3653 € +0,34% 21.06./-
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
LU1481201298 A2DHWC 106,54 € 94,57 €
Werte im Artikel
106,46 plus
+0,34%
111,91 plus
+0,06%
118,47 minus
-0,37%
113,82 minus
-0,70%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Düsseldorf 106,62 € +1,02%  20.06.18
Fondsgesellschaft 106,4553 € +0,34%  19.06.18
Frankfurt 105,80 € -0,08%  20.06.18
Xetra 106,09 € -0,15%  20.06.18
  = Realtime
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