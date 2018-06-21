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BNPP Easy LowVol US UCITS. - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.06.2018 - 2
21.06.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 4.800 EUR
VLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 3.920 EUR
VLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 2.800 EUR
XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD 1.810 EUR
22.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 4.800 EUR
VLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 3.920 EUR
VLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 2.800 EUR
XU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD 1.810 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|106,4553 €
|106,09 €
|0,3653 €
|+0,34%
|21.06./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU1481201298
|A2DHWC
|106,54 €
|94,57 €
Werte im Artikel
106,46
+0,34%
111,91
+0,06%
118,47
-0,37%
113,82
-0,70%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Düsseldorf
|106,62 €
|+1,02%
|20.06.18
|Fondsgesellschaft
|106,4553 €
|+0,34%
|19.06.18
|Frankfurt
|105,80 €
|-0,08%
|20.06.18
|Xetra
|106,09 €
|-0,15%
|20.06.18
= Realtime
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