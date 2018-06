Weitere Suchergebnisse zu "BNPP Easy LowVol US UCITS ETF":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM22.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 4.800 EURVLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 3.920 EURVLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 2.800 EURXU6A XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD 1.810 EUR