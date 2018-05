FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM22.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGZFB XFRA US29286D1054 ENGIE ADR/1 EO 1 0.366 EURNCYC XFRA SE0005190220 TELE2 AB A SK -,625 0.388 EURNCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.388 EUROP0 XFRA US67091N1081 OCI PARTNERS LP UTS 0.323 EURENXB XFRA NL0006294274 EURONEXT N.V. WI EO 1,60 1.730 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.065 EURC70 XFRA BE0003883031 CIE ENT. CFE NAM. 2.400 EURANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.500 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.153 EUR