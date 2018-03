FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.550 EUR7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.022 EUR7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.081 EUR3HA XFRA AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP 0.032 EURVYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.095 EURSE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.729 EURRGRA XFRA US7523443098 RANDGOLD RES.DL-,05 ADR 1.629 EURLMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.049 EURXFRA DE000HLB4D07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/17 0.001 %HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.016 EURCYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.081 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.132 EURCTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.326 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.553 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.244 EURAOD XFRA US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR 0.049 EURXFRA AU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLR 0.970 EURAWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.049 EUR36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001 0.287 EUR07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.002 EUR6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.175 EURCQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS. 0.008 EURRGR1 XFRA GB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES DL-,05 1.629 EURCS3 XFRA GB0007668071 CLOSE BROTH. GRP LS-,25 0.240 EURMGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.124 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.559 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.904 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.904 EURBSB XFRA GB0001411924 SKY PLC LS -.50 0.149 EURKEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.530 EURRATV XFRA FI0009002943 RAISIO OYJ V 0.170 EURHNL XFRA DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. 0.600 EURSHR XFRA CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 3.417 EURSHRQ XFRA CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 3.417 EUR