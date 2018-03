FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM22.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.550 EUR7X3 XFRA JE00BH6XDL31 XLMEDIA PLC DL-,000001 0.022 EUR7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.081 EUR3HA XFRA AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP 0.032 EURVYO XFRA US9271911060 VINA CONCHA Y TORO ADR/20 0.095 EURSE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.728 EURRGRA XFRA US7523443098 RANDGOLD RES.DL-,05 ADR 1.627 EURLMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.049 EURXFRA DE000HLB4D07 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/17 0.001 %HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.016 EURCYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.081 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.132 EURCTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.325 EURBMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.552 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.244 EURAOD XFRA US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR 0.048 EURXFRA AU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLR 0.972 EURAWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.049 EUR36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001 0.286 EUR6GI XFRA IM00B5VQMV65 GVC HOLDINGS PLC EO-,01 0.175 EURCQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS. 0.008 EURRGR1 XFRA GB00B01C3S32 RANDGOLD RESOURCES DL-,05 1.627 EURCS3 XFRA GB0007668071 CLOSE BROTH. GRP LS-,25 0.239 EURMGI XFRA GB0005758098 MEGGITT PLC LS-,05 0.123 EURBMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.556 EURPYX XFRA GB0002405495 SCHRODERS PLC LS 1 0.900 EURPYXA XFRA GB0002395811 SCHRODERS PLC N-VTG LS 1 0.900 EURBSB XFRA GB0001411924 SKY PLC LS -.50 0.149 EURKEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.530 EURRATV XFRA FI0009002943 RAISIO OYJ V 0.170 EURHNL XFRA DE0005157101 DR. HOENLE AG O.N. 0.600 EURSHR XFRA CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 3.409 EURSHRQ XFRA CH0024638196 SCHINDLER HLDG PS SF-,10 3.409 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.112 EUR