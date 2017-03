FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 22.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST4H6 XFRA ZAE000096210 HULAMIN LTD RC -,10 0.011 EURIUC1 XFRA ZAE000067211 IMPERIAL HLDGS NEW RC-,04 0.236 EURAOD1 XFRA ZAE000043485 ANGLOGOLD ASHANTI RC-,25 0.096 EURLL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.331 EURNS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.021 EURSTP XFRA US8550301027 STAPLES INC. DL-,0006 0.111 EURO1A XFRA US6824061039 ONE LIBERTY PROPTS DL 1 0.398 EURMT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.023 EURLMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.056 EURHLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.019 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.176 EURCYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.083 EURBKO XFRA US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A 0.089 EURAOD XFRA US0351282068 ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR 0.092 EURXFRA AU0000AQHHA7 APA GROUP 2072 FLR 1.112 EURAWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.056 EURPQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI RP 500 0.018 EURC1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.950 EURSNQB XFRA FI0009007694 SANOMA OYJ 0.200 EUROUTA XFRA FI0009002422 OUTOKUMPU OYJ A 0.100 EURJYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.706 EURD8S XFRA US45033E1055 ITAU CORPB.ADR REG.S/1500 0.002 EURWZD7 XFRA LU0316657369 CTV-STRATEG.HAIG RE.DEF.A 1.070 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.111 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.028 EUR2AE XFRA CA00762V1094 AECON GRP 0.080 EURNMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.069 EURFLI XFRA AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP 0.322 EUR1DH XFRA CA23290R1010 DH CORP. 0.083 EURHB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.167 EUR5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.180 EURFM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.083 EUR2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.398 EURKB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.056 EUR