FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTLUA XFRA NL0010998878 LUCAS BOLS NV EO -,10 0.350 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.093 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.064 EUR0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0.001 EURT11 XFRA US98421B1008 XPERI CORP. DL -,001 0.170 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.127 EURLHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR