FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTPVH XFRA US6936561009 PVH CORP. DL 1 0.032 EURXFRA XS0194093844 BCP FIN. 04/UND. FLR 0.004 %VMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.212 EUR5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.034 EURPID XFRA US6933662057 PICO HLDGS INC. DL-,01 4.246 EURMAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.280 EURLFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.314 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.161 EURKYSA XFRA US4881522084 KELLY SERVS INC. A DL 1 0.064 EURHSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.557 EURHWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.263 EURDB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.427 EURDC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.297 EURDST XFRA US2333261079 DST SYS INC. DL-,01 0.153 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 1.087 EUR0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.051 EURCLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.008 EURBG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.119 EURLIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.510 EURSIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.063 EURW1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.038 EURLIVS XFRA SE0000382335 AUTOLIV SDR/1 DL-,01 0.510 EUR4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.018 EURCMZ XFRA IL0010952641 CAMTEK LTD. 0.119 EURL5R XFRA HK0823032773 LINK REIT 0.132 EURE3B XFRA FR0010221234 EUTELSAT COMMS EO 1 1.210 EURZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.120 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EURGJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.008 EURNWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.121 EUR1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.263 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.093 EUR0AI XFRA GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.170 EURAGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.594 EURDEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.127 EUR