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HAVERTY FURNITURE - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.11.2017 - 2
20.11.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.127 EUR
LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR
21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.127 EUR
LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|24,05 $
|24,25 $
|-0,20 $
|-0,82%
|18.11./02:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4195961010
|889712
|27,23 $
|21,04 $
Werte im Artikel
24,05
-0,82%
34,56
-1,20%
= Realtime
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