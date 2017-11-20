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HAVERTY FURNITURE - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.11.2017 - 2




20.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
21.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.11.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.127 EUR
LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
24,05 $ 24,25 $ -0,20 $ -0,82% 18.11./02:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US4195961010 889712 27,23 $ 21,04 $
Werte im Artikel
24,05 minus
-0,82%
34,56 minus
-1,20%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 20,428 € +3,19%  17.11.17
NYSE 24,05 $ -0,82%  17.11.17
  = Realtime
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