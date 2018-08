FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM21.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.08.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTC071 XFRA LU0378436363 COMS.-STX EU.600 M.UETF I 1.282 EURC070 XFRA LU0378436108 COMS.-S.E.600INSUR.UETF I 2.295 EURC069 XFRA LU0378436017 COMST.-S.E.600IG+S UETF I 1.897 EURC068 XFRA LU0378435985 COMS.-S.E.600 HLTH.UETF I 2.773 EURC067 XFRA LU0378435803 COMS.-S.E.600F.+B.U.ETF I 2.614 EURC066 XFRA LU0378435712 COMS.-S.EU.600 F.S.UETF I 2.601 EURC065 XFRA LU0378435639 COMS.-SX.E.600C.+M.UETF I 1.840 EURC064 XFRA LU0378435555 COMST.-S.E.600 CHE.UETF I 4.566 EURC063 XFRA LU0378435472 CS-STX E.600 BA.RE.UETF I 2.962 EURC062 XFRA LU0378435399 COMST.-S.E.600 BA.U.ETF I 1.407 EURC061 XFRA LU0378435043 COMST.-S.E.600 A+P UETF I 2.685 EURC060 XFRA LU0378434582 CS.-STX.EU.600 NR U.ETF I 2.191 EURC051 XFRA LU0378434236 COMS.-E.STOXX SD30 UETF I 1.709 EURC050 XFRA LU0378434079 COMST.-E.STOXX 50 U.ETF I 2.111 EURN9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.022 EURMGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.136 EURHK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100) 0.407 EURC024 XFRA LU0947415054 C.S.-FTSE CHINA A50 U.E.I 2.564 EUR3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.207 EURZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.133 EURGC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.053 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EURC014 XFRA LU1033694362 C.-S+P 500 EO D.HD N.TR I 0.670 EURC025 XFRA LU1033694107 C.MSCI JAP.100P.D.HD EO I 0.258 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.018 EURBU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.439 EURNRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.128 EURFXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. 0.011 EURQCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.134 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.100 EURXFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 %C007 XFRA LU1033693638 COMSTAGE-MDAX UCITS ETF I 0.467 EUR7TE1 XFRA US29286U1079 ENGIE BRASIL ENER. ADR 1 0.399 EURXFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.132 EUR