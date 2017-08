FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.281 EURXFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %XFRA DE000HSH4055 HSH NORDBANK MZC 16 15/20 0.000 %XFRA XS1491863368 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDVMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.213 EURMTT XFRA US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.128 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.162 EURXFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %XFRA DE000HSH4PD6 HSH NORDBANK MZC 3 14/18 0.000 %HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EURHWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.264 EURDB5 XFRA US26483E1001 DUN+BRADSTREET (DEL.) DL1 0.428 EUROYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.260 EURLIV XFRA US0528001094 AUTOLIV INC. DL-,01 0.511 EURAFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.366 EURGE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 0.040 EUR4GE XFRA MXP370841019 GRUPO MEXICO B 0.014 EURXFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.073 EURHYI XFRA DE0006004500 HYRICAN INFO.SYSTEME AG 0.040 EURZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.121 EURGC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.051 EURCS6 XFRA CA1469001053 CASCADES INC. 0.027 EURXFRA DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13 0.002 %XFRA DE000HSH36J2 HSH NORDBANK MZC 2 13/19 0.000 %DEH XFRA US24665A1034 DELEK US HLDGS INC.DL-,01 0.128 EUREQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.702 EURPW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.221 EURXFRA XS1505148194 UC-HVB 23 MOSPRIME3MDHQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.302 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.128 EURLHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.047 EUR