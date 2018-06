FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EURCY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.190 EURFMUJ XFRA DE0009782730 MEAG EUROERTRAG A 0.800 EURFMUH XFRA DE0009757484 MEAG EUROFLEX 0.550 EURFMUF XFRA DE0009757468 MEAG EUROKAPITAL 1.430 EURFMUN XFRA DE0009757450 MEAG EUROBALANCE 0.920 EURFMUA XFRA DE0009757443 MEAG EURORENT A 0.340 EURFMUD XFRA DE0009754333 MEAG EUROINVEST A 1.450 EURFMU XFRA DE0001619997 MEAG NACHHALTIGKEIT A 0.870 EURN14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.062 EURPRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.268 EUR4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.986 EURMT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.259 EURLMX XFRA US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01 0.052 EURHLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.017 EURFWV XFRA US34354P1057 FLOWSERVE CORP. DL 1,25 0.164 EUR3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.069 EURWX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.865 EURCYJ XFRA US2124851062 CONVERGYS CORP. 0.095 EURHRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.216 EURBY6A XFRA US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1 0.039 EURAWN XFRA US00751Y1064 ADVANCE AUTO PA. DL-,0001 0.052 EURQHI XFRA KYG810431042 SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10 0.066 EURPUWA XFRA ID1000115306 CIPUTRA DEV. RP 250 0.001 EURUUEC XFRA GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GRP 0.301 EURJ2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.270 EURTLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.231 EURKIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.046 EURMZ4 XFRA GB0004657408 MITIE GRP PLC LS-,025 0.030 EURB9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.177 EURRNL XFRA FR0000131906 RENAULT INH. EO 3,81 3.550 EURXGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.140 EURBNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.100 EURUK2 XFRA CNE100000171 SHANDONG WEIGAO H YC-,10 0.006 EURAAG XFRA DE000A2DAM03 AUMANN AG INH O.N. 0.200 EUR