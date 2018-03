FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM21.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.03.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTCY5 XFRA US12673A1088 CYS INVESTMENTS INC. 0.179 EURN14 XFRA CA64046G1063 NEO PERFORM.MAT. 0.059 EURTTY XFRA US8919061098 TOTAL SYSTEM SERV. DL-,10 0.106 EURTVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.022 EURZSL XFRA US83413U1007 SOLAR CAPITAL LTD DL-,01 0.333 EUR4I1 XFRA US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. 0.870 EURXWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.138 EURLCR XFRA US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 0.610 EURLTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.154 EURXKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC. 0.284 EUR1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.122 EURGRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.260 EUR3FE XFRA US3174851002 FINANCIAL ENGINES DL-0001 0.065 EUR5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.215 EURBUY XFRA US0865161014 BEST BUY CO. DL-,10 0.366 EURTKOE XFRA TRATOASO91H3 TUERK OTOMOBIL E TN 1 0.329 EURB7J XFRA FI0009015309 SRV YHTIOET OYJ 0.060 EUROFK XFRA FI0009014377 ORION CORP. B 1.450 EURC1C XFRA FI0009013429 CARGOTEC CORP. B 0.520 EURFAI XFRA FI0009003230 FINNAIR OYJ EO-,85 0.300 EURJYS1 XFRA DK0010307958 JYSKE BK A/S NAM. DK 10 0.785 EURSUVN XFRA CH0002497458 SGS S.A. NA SF 1 63.990 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.025 EURNWS XFRA BMG668971101 NWS HLDGS HD 1 0.033 EURDFA1 XFRA BMG2624N1535 DAIRY FARM INTL DL-,056 0.118 EURNMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.061 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.087 EUR9T1 XFRA CA8789501043 TECSYS INC. 0.031 EUR7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.163 EURLDB XFRA DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 1.074 EUR5NV XFRA MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001 0.016 EURBRX XFRA SG9999014823 BROADCOM LTD NPV 1.422 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.087 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.061 EURLHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.057 EUR